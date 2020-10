Rechtsrock: Das "SS"-Festival in Sachsen und die Gegendemonstration

Das „Schild & Schwert“-Festival in Ostritz gilt als Treffpunkt militanter Neonazis. Headliner sind Rechtsrock Bands wie „Kategorie C“ und „Lunikoff Verschwörung“. Dennis Leiffels will sich einen Einblick in die Welt der rechtsextremen Szene verschaffen ...

