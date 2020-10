Rohingya - Myanmars verfolgte Muslime

Myanmar und Bangladesch haben sich heute auf die Rückkehr der geflüchteten Rohingya verständigt - während weiterhin Tausende in die Flüchtlingscamps strömen. In ihrer Reportage zeigen euch die Weinert Brothers, weshalb allein in den letzten Monate...

13 min 13 min 23.11.2017 23.11.2017 UT UT Video herunterladen