Die größten Wahl-Aufreger: Hier regiert das Chaos!

Ein epischer Wahl-Fail mit Anlauf: Fehlende Stimmzettel, geschlossene Wahllokale, Orga-Chaos wegen des Marathons, lange Schlangen in den Stimmbezirken etc. - bei der Wahl in Berlin am 26.09.2021 ging einiges schief. Am 12.02.2023 finden nun Wiederholung...

Videolänge: 8 min Datum: 08.02.2023 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.02.2028 Video herunterladen