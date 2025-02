Ein dunkles Geheimnis

2003 findet ein Autofahrer im Wald neben einem Parkplatz eine Leiche. Die Tote ist eine junge Frau, die zuletzt einen gefährlichen Weg in ihrem Leben eingeschlagen hatte.



Mord 42 Jahre lang ungeklärt

1983 verschwindet eine 18-Jährige. Kurz darauf wird ihre Leiche entdeckt. Die Polizei wendet moderne Untersuchungsmethoden an – und findet interessante Dinge über den Täter heraus.



Bluttat in der Kaserne

Ein Mord in einer Bundeswehrkaserne beschäftigt die Polizei seit über 35 Jahren. Ein Gefreiter wurde nachts brutal ermordet. Kommt die Polizei heute dem Mörder auf die Spur?



