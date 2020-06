Aktenzeichen XY... gelöst! vom 15. Juli 2020

Der Maskenmann

Er steigt nachts in Kinderzimmer, um seine Opfer zu entführen: Die Rede ist vom Maskenmann. Über 40 Taten gehen auf das Konto des Täters. Seine Überführung ist ein einziges Auf und Ab.



Mord kurz vor Heiligabend

Der Leiter eines Paketdepots wird am Arbeitsplatz ermordet. Die Polizei tappt im Dunkeln, bis eine XY-Zuschauerin die Ermittler mit einer falschen Spur auf die richtige Fährte bringt.



Tod eines zehnjährigen Kindes

Der Fall schockierte ganz Deutschland: Ein Mädchen wird entführt und in eine Kiste unter der Erde gesperrt, wo es stirbt. Es dauert fast 30 Jahre, bis einem Mann der Prozess gemacht wird.