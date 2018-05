Aktenzeichen XY-Spezial: Vorsicht, Urlaubsfalle! vom 30. Mai 2018

Ungewollt Drogenkurier

Die junge Frau träumt von einem Liebesurlaub mit ihrem Freund in Peru. Doch am Ende landet sie für Jahre im Gefängnis in Lima. Jemand hatte Drogen in ihr Gepäck geschmuggelt.



Falsche Polizei

Eine Familie reist mit dem Auto nach Spanien. Auf der Autobahn werden sie von vermeintlichen Zivilfahndern der Polizei angehalten. Kurz darauf spielen sich dramatische Szenen ab.



Teurer Schmuck

Zwei Damen werden von ihrem Urlaubs-Veranstalter in Dubai zu einer Schmuckfabrik gefahren. Kaufen wollen sie eigentlich nichts - doch da haben sie die Rechnung ohne die Verkäufer gemacht!



Tatort Camping-Wagen

Eigentlich ist ihr Camping-Bus ihr zweites Zuhause. Doch dann wird das Pärchen in Frankreich und in Bosnien zum Opfer von Kriminellen, die es auf ihren Wohnwagen abgesehen haben.