Aktenzeichen XY... ungelöst - Spezial - Wo ist mein Kind? vom 10. Oktober 2018

Leonie Gritzka

Die 15-jährige Leonie Gritzka hat einen neuen Freund, er ist fast doppelt so alt wie sie. Am 22. Juli 2016 holt der angebliche Freund sie in der Stadt ab. Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen.



Brigitte Volkert

Als die vier Kinder von Brigitte Volkert am Morgen des 23. November 2005 aufstehen und sich für die Schule fertig machen wollen, ist ihre Mutter einfach verschwunden.



Georgine Krüger

Die 14-jährige Georgine trennen nur wenige Hundert Meter von ihrem Zuhause – doch dort kommt sie nie an. Das war 2006. Wo ist "Gina" heute?



Andreas Dünkler

Der 29-jährige Jurastudent Andreas Dünkler geht am 18. Februar 1997 mit seinen Freunden ein Bier trinken. Danach verliert sich seine Spur.