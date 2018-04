Ein Format mit Erfolgsgeschichte

Von Anfang an funktionierte die Sendung nicht nur als Fahndungshilfe für die Polizei sehr gut, sondern war auch beim Publikum ein voller Erfolg. Ein Zuschauerhinweis führte gleich noch während der ersten Sendung zur Festnahme: Der Melkmaschinenschwindler Johannes K. war von den Zuschauern erkannt und von der Polizei festgenommen worden. Und so sollte es weitergehen. Auch in der zweiten und dritten Sendung konnten Straftäter noch während der Sendung hinter Schloss und Riegel gebracht werden. Damit verstummten die meisten Kritiker an diesem neuen Sendekonzept.