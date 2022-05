Die Fälle am 1. Juni 2022

Mutter und Baby verschwinden

Von einem Tag auf den anderen verschwinden eine junge Frau und ihr Baby. Zunächst sieht es so aus, als könnte die Mutter freiwillig gegangen sein. Doch bald kommen der Kripo Zweifel.



Seit 30 Jahren ungeklärt

Die Kripo ist einem brutalen Kindermörder auf der Spur, der zwei kleine Mädchen in seine Gewalt brachte. Inzwischen weiß die Polizei einiges über den Mann – kann er jetzt gefasst werden?



Verlockendes Angebot

Über eine Investment-Firma legt ein Mann über 100.000 Euro in Aktien an. Doch statt satter Gewinne gibt es ein böses Erwachen. Nur ein Opfer von vielen. Der Schaden geht in die Millionen.



Attacke auf der Autobahn

Ein Paar macht sich nachmittags auf den Weg ins Möbelcenter. Die beiden fahren auf der Überholspur auf eine Brücke zu, als sie vollkommen aus dem Nichts angegriffen werden.



Der XY-Preis 2022

Ein junger Mann wird Zeuge, wie eine Frau von einem Betrunkenen bedrängt wird. Er überlegt nicht lange und schreitet ein. Jetzt ist er ein Kandidat für den "XY-Preis 2022".