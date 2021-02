Aktenzeichen XY... ungelöst vom 10. März 2021

Ohne Vorwarnung

Es klingelt an der Tür. Eine Frau öffnet und wird mit einem Schlag ins Gesicht niedergestreckt. Zwei Männer bedrohen sie mit einem Messer. Die Frau schreit in Todesangst.



Traumatische Begegnung

Eine 48-Jährige gönnt sich ein Wellness-Wochenende. Bei einer Wanderung gerät sie plötzlich in die Fänge eines äußerst ambivalenten Mannes – ein Albtraum beginnt.



90-Jährige beraubt

Eine ältere Dame versucht gerade, sich mit der coronabedingten, sozialen Isolation abzufinden, als sie plötzlich zwei Räuberinnen gegenübersteht.



Plötzlich weg

Ein Mann erhält die Chance, im Ausland als Hilfsarbeiter Geld zu verdienen. Plötzlich verschwindet er von einer Baustelle. Die Polizei findet Hinweise, dass der 35-Jährige bedroht worden ist.