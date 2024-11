Unfassbare Qualen

Ein Sportbootfahrer entdeckt auf dem Main ungewöhnliches Treibgut. Wie sich herausstellt, ist es die Leiche eines unbekannten Mädchens. Der Körper zeugt von unfassbaren Qualen.



Eskalation am Geldautomaten

Ein bewaffnetes Duo überfällt abends einen Mann am Geldautomaten. Die Täter wollen mehr Geld. Als das Opfer weitere Abhebungen verweigert, drückt einer der Räuber skrupellos ab.



Messerattacke am helllichten Tag

Plötzlich betritt ein fremder Mann das Juweliergeschäft und stürmt hinter den Tresen. Ehe der Inhaber realisieren kann, was gerade passiert, sticht der Fremde mit einem Messer zu.



Kirmesbesuch mit Folgen

Ein junger Mann verbringt einen lustigen Abend mit seinen Freunden bei einem Volksfest. Nach Schließung des Bierzeltes kommt es zu einer fatalen Begegnung.



Der XY-Preis

Kurz nach der Preisverleihung in Berlin sind die diesjährigen XY-Preisträgerinnen und -Preisträger zu Gast im Studio und erzählen von dem Tag, an dem sie Zeugen eines Verbrechens wurden.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.