Entsetzlicher Fund

Ein Beerensammler findet im Wald die sterblichen Überreste einer Frau. Ein Unbekannter hatte ein Loch gegraben, die Leiche mit Benzin übergossen und angezündet. Wer ist die Tote?



Opfer ohne Erinnerung

Ein Kurierfahrer wacht während seiner Nachtschicht in einer Garage auf. Was ist passiert? Schritt für Schritt kommt die Wahrheit ans Licht.



Heimkehr mit Schrecken

Eine Frau kommt nach Hause und wird im Flur von zwei Tätern überrascht. Die Männer schlagen und fesseln sie und fragen nach dem Code für den Tresor. Doch den kennt nur ihr Gatte.



Duo auf Beutezug

Im Fünfminutentakt besuchen zwei Diebe die Juweliergeschäfte in der Innenstadt. Zunächst kommen sie nicht zum Zuge; das Personal ist zu wachsam. Doch dann wenden sie Gewalt an.



Der XY-Preis 2023

Ein psychisch auffälliger Mann attackiert ein Mädchen und versucht, es zu vergewaltigen. Es kann sich losreißen und flüchtet in die Arme einer 17-Jährigen, die es vor ihm beschützt.



