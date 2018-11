Aktenzeichen XY... ungelöst vom 12. Dezember 2018

Party mit dramatischem Ende

Eine 16-Jährige besucht mit ihren Freunden eine 90er-Party. Auf dem Heimweg wartet sie allein an einer Bahnhaltestelle - und fällt einem Verbrecher ins Auge.



Vor der Haustür warten die Räuber

Ein Juwelier kommt abends von einem Geschäftsessen nach Hause. Als er die Tür aufschließen will, fallen zwei Männer über ihn her.



Folgenreiche Selbstverteidigung

Ein Mann verbringt einen gemütlichen Skat-Abend mit Freunden. Auf dem Heimweg gerät er in eine Konfrontation, aus der er scheinbar unversehrt entkommt. Scheinbar.



Coup mit falschem Geldtransporter

Dreister geht's nimmer: Zwei Täter verkleiden sich als Wachmänner, dann holen sie das Geld ab - mit einem wie echt aussehenden Security-Transporter. Eine perfekte Täuschung.