Aktenzeichen XY... ungelöst vom 12. Mai 2021

Schockierender Anruf

Die Polizei meldet sich bei einer Frau und eröffnet ihr, in großer Gefahr zu sein. Was mit einem Schock beginnt, endet für das Opfer mit einem hohen finanziellen Schaden.



Rätselhafter Mord

Ein Mann verschwindet spurlos, nur sein Auto wird noch mehrfach gesehen. Als die Leiche des Mannes auftaucht, ist klar: Jemand anderes muss am Steuer gesessen haben.



Serienbetrüger am Werk

Ein Mann hebt bei der Bank einen hohen fünfstelligen Betrag ab – doch das Konto ist nicht seins. Nicht das erste Mal, dass der Betrüger fremdes Geld erbeutet.



XY-Preis 2021

Das Rennen um den XY-Preis geht in eine neue Runde. Erste heiße Anwärterin für die begehrte Trophäe: eine Zeugin, die einer Frau wohl das Leben gerettet hat.