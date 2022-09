Überfall auf Wettbüro

Ein junger Mann springt als Aushilfe in einem Wettbüro ein. Kurz vor Feierabend stürmen zwei maskierte und bewaffnete Täter herein und fragen nach dem Tresor. Doch es gibt keinen.



Täter kommt immer wieder

Eine Seniorin lebt allein in einem Haus. Über ein großes Vermögen verfügt sie nicht. Doch eines Nachts wird sie Opfer eines Einbruchs. Und der Täter lässt auch danach nicht locker.



Seit 16 Jahren ungesühnt

Eine Frau arbeitet als Prostituierte und fällt einem brutalen Mörder in die Hände. Die Kripo lässt auch nach Jahren nicht locker und hat mittlerweile ein erstaunlich gutes Profil des Täters.



Sechs Frauen vermisst

Eine 16-Jährige möchte zum ersten Mal in eine Disco. Plötzlich fehlt von ihr jede Spur. In den folgenden Jahren verschwinden fünf weitere junge Frauen in der Region. Gibt es einen Zusammenhang?



XY-Preis

Handwerker beobachten, wie eine Seniorin einer Frau Geld übergibt. Die Monteure wittern einen Betrug und fackeln deshalb nicht lange. Jetzt sind sie Anwärter für den XY-Preis 2022.