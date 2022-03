Tod eines Kindes

Der brutale Mord einer Fünfjährigen 1983 schockierte eine ganze Region. Das Mädchen hatte am Nachmittag vor der Haustür gespielt und geriet dort in die Hände eines skrupellosen Unbekannten.



Den Räubern entkommen

Eine 77-Jährige wird in einem Haus überfallen. Die Täter kennen keine Gnade, drohen sogar, den Hund des Opfers zu töten. Doch in einem unbeobachteten Moment kann die Seniorin flüchten.



Raubmord auf offener Straße

Ein Restaurant-Inhaber macht sich mit den Tageseinnahmen auf den Weg nach Hause. Plötzlich sticht ein Unbekannter auf ihn ein und flieht mit dem Geld. Für das Opfer kommt jede Hilfe zu spät.



Opfer ohne Erinnerung

Ein Mann wird nachts auf der Straße liegend gefunden, er ist verletzt. An das, was mit ihm passiert ist, kann er sich nicht erinnern. Die Ermittlungen der Polizei gestalten sich schwierig.