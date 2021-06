Aktenzeichen XY... ungelöst vom 14. Juli 2021

Schock am Morgen

Am Eingang zu seinem Büro wird ein Internet-Uhrenhändler von vier Tätern überfallen. Brutal schlagen sie den Mann nieder und fesseln ihn. Sie vermuten in zwei Tresoren Luxusuhren.



Schüler in Gewalt brutaler Täter

Ein 18-Jähriger genießt, dass die Schule an diesem Tag später beginnt. Er ist gerade aufgestanden, da klingelt es an der Haustür. Als der junge Mann öffnet, beginnt für ihn ein wahrer Albtraum.



Teenager nach Discobesuch vermisst

Knall auf Fall verschwindet ein 14-jähriger Junge. Er kommt von der Disco nicht nach Hause. Zwei Wochen später wird er tot aufgefunden. Seit über 20 Jahren sucht die Kripo seinen Mörder.



Junge Mutter ermordet

Eine alleinerziehende junge Frau möchte einen unbeschwerten Abend verleben. Mit einer Freundin besucht die 20-Jährige mehrere Discos. Die Nacht endet mit einem furchtbaren Verbrechen.



XY-Preis 2021

Ein junger Mann will gerade zum Fitnessstudio, als er aus dem Treppenhaus Schreie hört. Er rennt aus der Wohnung, um zu helfen – und findet sich in einem Albtraum wieder.