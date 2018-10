Aktenzeichen XY... ungelöst vom 14. November 2018

Überfall auf Geldtransporter

Mit einer Maschinenpistole im Anschlag reißt ein Täter einen Geldkoffer an sich, der mit einer elektronischen Transportsicherung ausgerüstet ist. Plötzlich geht der Alarm los.



Rätselhaftes Räubertrio

Drei Mal innerhalb weniger Wochen schlägt ein bewaffnetes Räubertrio zu. Bei ihrer letzten Tat werden die Täter gefilmt. Trotzdem scheint sie niemand zu kennen.



Hilfloser Zeuge

Auf Geschäftsreise hört ein Juwelier am Telefon, wie seine Angestellte Opfer eines Verbrechens wird. Über die Überwachungskamera sieht er alles hilflos mit an.



Heißt der Räuber Heinz?

Beim Überfall auf einen ehemaligen Immobilienmakler und seine Ehefrau verliert einer der Täter ein Armand mit Gravur. Führt es auf die Spur des Räubers?



5. XY-Preisverleihung

Die Preisträger sind live zu Gast bei Rudi Cerne. Er spricht mit ihnen über ihre Heldentaten.