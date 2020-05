Österreich., 26. April 2019. Ein junges Paar will sich günstig Drogen beschaffen. Schnell ist das Treffen mit einem Dealer organisiert. Die Übergabe soll etwa 300 Meter von der ÖBB Haltestelle „Haselstauden“ in Dornbirn stattfinden. Zunächst scheint der Deal zu klappen. Doch die Parteien sind sich uneins über den Preis. Plötzlich eskaliert die Situation und das 27-jährige Opfer wird mit einem Messer tödlich verletzt. In der heutigen Sendung fahndete Kontrollinspektor Bernd Marent vom LKA Vorarlberg nach dem Täter. Der Drogendealer ist Teil einer serbischen Bande und bis heute auf der Flucht. Er wird beschrieben als schlanker, 1,80 Meter großer Mann, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sowohl bei der Dienststelle in Österreich, als auch im Studio gingen im Laufe der Sendung zahlreiche Hinweise zu dem Täter ein. Ein Zuschauer konnte nähere Angaben zu einem Drogendealer aus dem süddeutschen Raum machen, der auf die Beschreibung des Gesuchten passt. Ein weiterer Zeuge glaubt, den Mann im Zug zwischen Lindau und Bregenz gesehen zu haben. Die Angaben werden jetzt von der Kripo überprüft.