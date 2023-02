Gezielter Messerstich

Ein Mann wird in seiner Wohnung ermordet. Als Todesursache wird später massive, stumpfe Gewalt sowie ein einzelner, gezielt ausgeführter Messerstich festgestellt. Was ist das Motiv?



Am Morgen erschossen

Eine Frau hört eines Morgens einen lauten Knall. Als sie nach dem Rechten sieht, macht sie eine grausame Entdeckung: Ihr Lebensgefährte liegt erschossen im Büro.



Horrornacht im neuen Haus

Kaum hat ein 81-jähriger Mann sein neues Domizil bezogen, erhält er ungebetenen Besuch. Zwei maskierte Räuber suchen ihn nachts heim. Auf der Suche nach Beute sind sie nicht zimperlich.



Überfall in Bank

Ein maskierter und bewaffneter Räuber betritt eine Bank. Während die Angestellte an der Kasse durch Panzerglas geschützt ist, sind alle anderen Anwesenden im Schalterraum in Gefahr.



Opfer in Todesangst

Horrortat in einem U-Bahnhof: Räuber prügeln auf einen wartenden Fahrgast ein und stoßen ihn auf die Gleise. Während die Täter flüchten, hat das Opfer massive Todesangst.