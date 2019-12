Aktenzeichen XY... ungelöst vom 15. Januar 2020

Schuhgeschäft überfallen

Es geht blitzschnell. Zwei Maskierte stürmen in das Geschäft, sprühen mit Pfefferspray um sich, rauben Geld und fliehen. Doch sie haben ihre Rechnung ohne die Überwachungskameras gemacht.



Am Busbahnhof verschwunden

Eine 47-Jährige will im Bus ein Ticket bezahlen. Doch sie hat nicht genügend Geld bei sich und muss deshalb das Fahrzeug wieder verlassen. Seitdem ist sie spurlos verschwunden.



Banküberfall kurz vor Feierabend

Ein bewaffneter Mann raubt eine Bank aus. Dass mehrere Kunden anwesend sind, stört ihn nicht. Doch einer Zeugin gelingt die Flucht. Für den Täter beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.



Gefährlicher Paketbote

Mittwochvormittag in einer beschaulichen Wohngegend. Es klingelt an der Tür eines Einfamilienhauses. Es ist ein falscher Paketbote, der Böses im Sinn hat.