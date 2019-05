Aktenzeichen XY... ungelöst vom 15. Mai 2019

Mord an Anhalterin

Eine junge Frau will per Anhalter nach Hause fahren. Doch dort kommt sie nicht an. Tage später macht ein Spaziergänger in einem Wald eine schreckliche Entdeckung.



Brutaler Überfall

Ein 82-jähriger Rentner wird in seinem Haus überfallen. Erbarmungslos traktieren vier Unbekannte den alten Mann. Nur knapp kommt er mit dem Leben davon.



Todesfall mit Folgen

Nach dem Tod einer Verwandten gibt eine Frau eine Traueranzeige auf. Doch das Inserat lockt Kriminelle an, die ihre Lage perfide ausnutzen wollen.



Obdachloser totgeschlagen

Ein Mann wird mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Trotz einer Notoperation stirbt er drei Tage später.



Der XY-Preis 2019

Wie von Sinnen prügelt ein Mann auf seine Ex-Lebensgefährtin und die gemeinsame Tochter ein. Doch zwei Menschen stellen sich ihm mutig entgegen.



Promi-Wirt vermisst

Der renommierte Gastronom war ebenso erfolgreich wie beliebt. Sein Verschwinden vor fast zwei Jahren ist den Ermittlern ein Rätsel.