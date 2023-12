Aktenzeichen XY... Ungelöst am 17. Januar 2024

Nächtliche Schreie

Mitten in der Nacht werden die Nachbarn einer älteren Dame von furchtbaren Schreien geweckt. Niemand ahnt, welch grauenvolles Verbrechen sich im Haus direkt nebenan abspielt.



Junge Frau getötet

Eine 28-Jährige ertappt in ihrer Wohnung zwei Einbrecher auf frischer Tat und wird brutal ermordet. Jahrzehnte später gibt es plötzlich neue Spuren von den Tätern.



Zwei Überfälle – ein Täter

Innerhalb einer Stunde überfällt ein junger Mann zwei Tankstellen. Bewaffnet ist er mit einem kleinen, unscheinbaren Küchenmesser – und davon macht er auch Gebrauch.



Traumatisierender Arbeitstag

In einem Juweliergeschäft werden zwei Frauen Opfer brutaler Räuber. Was die Täter scheinbar nicht stört: Der Überfall spielt sich vor den Augen zahlreicher Zeugen ab.



Begegnung mit Folgen

Zwei junge Männer verbringen den Abend auf der belebten Partymeile einer Großstadt. Am frühen Morgen treffen sie auf ein Trio, das Ärger im Sinn hat.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.