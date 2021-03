Aktenzeichen XY... ungelöst vom 21. April 2021

Täter raubt in Serie

Dreimal kommt der Räuber davon. Doch bei der nächsten Tat wird er unvorsichtig, und Zeugen machen wichtige Beobachtungen. Die Polizei ist dem Mann dicht auf den Fersen.



Verhängnisvolle Rauchpause

Ein Mann ist auf dem Heimweg. Doch kurz vor dem Ziel macht er halt, um noch eine Zigarette zu rauchen. Das sehen zwei Räuber – und fallen völlig unvermittelt über ihn her.



Tödlicher Traum

Ein Café-Betreiber aus der Türkei will in Deutschland ein neues Leben beginnen. Doch aus dem großen Traum des Mannes wird schon bald ein Albtraum – mit entsetzlichem Ende.