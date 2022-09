Kind in die Falle gelockt

Eine 9-Jährige wird auf dem Heimweg von einem Fremden angesprochen und mit einem Trick ins Gebüsch gelockt. Dort erlebt das Kind einen Albtraum: Es wird geschlagen und sexuell missbraucht.



Räuber mit Sturmgewehr

Mehr als 50 Kunden halten sich in einem großen Lebensmittelgeschäft auf. Plötzlich stürmen drei schwer bewaffnete Männer den Laden. Nun geht alles ganz schnell.



Vergewaltigt in der Mittagspause

Eine 36-jährige Angestellte geht in ihrer Mittagspause in ein Shoppingcenter. Auf dem Rückweg wird sie von einem Mann angesprochen – der sie plötzlich in sein Auto zerrt.



Heimfahrt ins Nichts

Nach einem Theaterbesuch will ein Ehepaar mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Überraschend nimmt der Mann einen anderen Weg als seine Frau und wird seitdem vermisst.



Überfall auf Schnellrestaurant

Kurz vor Schichtende in einem Burger-Laden: Die Mitarbeiter räumen bereits auf, als sie von drei Räubern überrumpelt werden. Auf der Suche nach Beute schreckt das Trio vor nichts zurück.



XY-Preis

Nach einem brutalen Juwelenraub verfolgen zwei mutige Zeugen die Täter durch die Stadt - bis es schließlich zum Showdown kommt. Für die Aktion sind die Zeugen für den XY-Preis 2022 nominiert.