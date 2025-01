Unfassbare Qualen

Ein Sportbootfahrer entdeckt auf dem Main ungewöhnliches Treibgut. Wie sich herausstellt, ist es die Leiche eines unbekannten Mädchens. Ihr Körper zeugt von unfassbaren Qualen.



Überfall in Apotheke

Kurz vor Ladenschluss stürmt ein mit einem Messer bewaffneter Täter in eine Apotheke. Eine Angestellte kann sich in einen Raum einsperren, doch ihre Kollegin ist dem Unbekannten ausgeliefert.



Seniorin schwer verletzt

Eine 84-jährige Seniorin wird am helllichten Tag in ihrer Wohnung überfallen. Der Täter ist sehr brutal – er bedroht, schlägt und fesselt sie. Die alte Dame schwebt in Lebensgefahr.



Rätsel um toten Säugling

Ein anonymer Anrufer informiert die Polizei über ein totes Baby auf einem Autobahnparkplatz. Die Mordkommission übernimmt den Fall – und stößt auf eine interessante Zeugenbeobachtung.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.