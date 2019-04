Aktenzeichen XY... ungelöst vom 24. April 2019

Frau seit zehn Jahren verschwunden

Die Ermittler haben keine Zweifel: Die 18-jährige Bürokauffrau, die mit ihrem Freund zusammenziehen wollte, wurde getötet. Doch wo ist ihre Leiche?



Grausamer Mord

Januar 1991: Ein junger Mann stößt mit Freunden auf das neue Jahr an. Niemand ahnt, dass sein Leben wenige Stunden später auf brutale Art beendet wird.



Fahndung nach Vierer-Bande

Ein 96-Jähriger wird in seiner Wohnung überfallen. Das räuberische Quartett kommt in ungewöhnlicher Besetzung: drei Frauen und ein Mann.



Uhrenraub

Ein Mann raubt einen angesehen Juwelier aus. Hoffnungsvollster Ansatzpunkt der Fahnder: Die Beute beseht aus lauter Unikaten.



Mord an Arzt

Der Täter ist eiskalt. Als sein Opfer, ein Arzt, nach Feierabend seine Praxis verlässt, schießt er ihn nieder und flüchtet. Doch es gibt einen Zeugen.