Mit Quecksilber vergiftet

Ein Fremder injiziert einem Familienvater mit einer Spritze eine hochgiftige Flüssigkeit in den Po. Zehn Monate später stirbt er qualvoll. Was war das Motiv?



Mutter und Sohn überfallen

Als eine 82-jährige Frau die Tür öffnet, stürmen zwei maskierte Männer herein. Der Sohn ist ebenfalls im Haus, bekommt von dem Überfall nichts mit. Bis es auch für ihn zu spät ist.



Brutale Raubserie

Zwei Täter dringen in das Haus eines Ehepaars ein und schlagen mit einem Ast brutal auf eines der Opfer ein. Die Tat gehört vermutlich zu einer ganzen Serie von Überfällen in Norddeutschland.



Überfall zu Coronazeiten

Corona hat Deutschland fest im Griff – es gelten Kontaktbeschränkungen. Trotzdem öffnet eine Goldschmiedin ihr Geschäft. Eines Tages betreten dunkle Gestalten den Landen.



Der XY-Preis 2022

Ein junges Paar wird Zeuge eines Handtaschenraubes und nimmt die Verfolgung des Täters auf. Das entschlossene Handeln hat ihnen nun eine Nominierung für den XY-Preis 2022 beschert.