Aktenzeichen XY... ungelöst vom 24. Oktober 2018

Raub auf Rasthof

Bei einer nächtlichen Pause auf einem Rasthof werden zwei Geschäftsleute ausgeraubt. Die Täter flüchten mit einem Auto - und überfahren eines ihrer Opfer.



Brutale Täter verschwinden spurlos

Zwei Männer überfallen einen Juwelier und schrecken dabei auch nicht vor extremer Gewalt zurück. Bis heute sind die beiden Täter wie vom Erdboden verschluckt.



Überfall auf Spielothek

Der Kassierer einer Spielothek ist mitten in der Nacht mit der Abrechnung beschäftigt. Außer ihm sollte niemand mehr im Gebäude sein. Doch plötzlich blickt er in den Lauf einer Pistole.



Umweg mit fatalen Folgen

Sie wohnte erst seit Kurzem in der Stadt. Nach einem Treffen mit Freunden verpasst eine junge Frau die richtige Abzweigung – und gerät ins Visier zweier Verbrecher.



Rätselhaftes Räubertrio

Dreimal innerhalb weniger Wochen schlägt ein bewaffnetes Räubertrio zu. Bei ihrer letzten Tat werden die Täter gefilmt. Aber niemand scheint die Gesuchten zu kennen.



Der XY-Preis 2018

Fast wäre die Diskonacht für eine 22-Jährige böse ausgegangen. Auf der Toilette wird sie niedergeschlagen und beinahe vergewaltigt. Die Rettung: eine mutige 32-Jährige und ein Kehrbesen.