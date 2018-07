Aktenzeichen XY... ungelöst vom 25. Juli 2018

Spurlos verschwunden

Eine Frau wird vermisst. Sie hat nichts mitgenommen: keine Papiere, kein Geld. Schnell wird klar, dass bei diesem Fall etwas nicht stimmt. Die Mordkommission übernimmt.



Täter kehren zurück

Zwei Bankräuber vor verschlossenen Türen - das Kreditinstitut öffnet später als erwartet. Doch davon lassen sich die bewaffneten Täter nicht entmutigen, vier Stunden später sind sie wieder da.



Paketfahrer in Todesangst

Beim Ausliefern wird ein Paketfahrer von drei bewaffneten Männern überfallen. Sie fordern die Herausgabe der Autoschlüssel. Das Opfer gerät in tödliche Gefahr.



Unfall entpuppt sich als Mord

Ein Auto kommt von der Straße ab und rammt einen Baum. Als ein Helfer das Auto entdeckt, ist der Fahrer tot. Alles spricht für einen Unfall. Erst Jahre später tauchen Zweifel auf.



Der XY-Preis 2018

Eine 14-Jährige wird am helllichten Tag von einem Mann überfallen. Er versucht, sie zu vergewaltigen. Eine junge Frau greift ein und führt den Mann der Polizei zu.