Aktenzeichen XY... ungelöst vom 28. August 2019

Rätselhafter Mord

In einer stillgelegten Kiesgrube wird die Leiche eines Mannes gefunden. Der Tote ist nackt, niemand scheint ihn zu kennen. Doch dann erhält die Kripo einen vielversprechenden Hinweis.



Trio überfällt zwei Paare

Das Haus ist gut gesichert. Trotzdem schaffen es drei Täter, unbemerkt einzudringen. Ihr Vorteil: Sie kennen die Gewohnheiten Ihrer Opfer und schlagen im günstigen Moment zu.



Tod im Reisebüro

Eine junge Frau tritt ihre neue Stelle in einem Reisebüro an. Nur einen Monat später wird sie an ihrem Arbeitsplatz ermordet. Was steckt hinter der grausamen Tat?



Räuber tarnt sich als Paketbote

An der Haustür eines Paars klingelt ein vermeintlicher Paketbote. Scheinbar hat er sich in der Adresse geirrt. Wenig später kehrt er mit einem Komplizen zurück. Die beiden haben böse Absichten.



Der XY-Preis 2019

Bei einer Polizeikontrolle rasten zwei Männer völlig aus und greifen die Beamten an. Noch bevor Verstärkung naht, eilen ein Vater und sein Sohn den Polizisten tatkräftig zu Hilfe.