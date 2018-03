Aktenzeichen XY... ungelöst vom 28. Februar 2018

Auch in der Februar-Ausgabe von XY beteiligten sich die Fernsehzuschauer sehr rege und gaben Hinweise, die einigen Dienststellen neue Erkenntnisse zu den gezeigten Fällen bescherten.



Zutiefst erschüttert hat die Zuschauer der Fall einer ermordeten und zerstückelten Prostituierten. Der Täter hatte die Körperteile in verschiedenen Hamburger Gewässern verteilt, zum Teil in blaue Mülltüten verpackt.



Kriminalkommissarin Lena Jarden von der Kripo Hamburg, zum ersten Mal mit einem Fall in Aktenzeichen XY, zeigte sich zufrieden über zahlreiche Zuschauerhinweise. Besonders vielversprechend scheint der Anruf eines Kripobeamten aus Hannover zu sein. Er berichtete am Studiotelefon von einem ähnlichen Fall, einer ermordeten und zerstückelten Prostituierten 2010 in Hannover. Auffällig dabei: Der Täter verwendete ebenfalls blaue Müllbeutel zur Entsorgung der Leichenteile. Außerdem schien der Täter auch in diesem Fall über anatomische Grundkenntnisse zu verfügen. Gibt es Zusammenhänge zwischen beiden Fällen?



Belohnung:

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.



Zuständig:

Kripo Hamburg, Telefon: 040 / 42 86 50