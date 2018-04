Aktenzeichen XY... ungelöst vom 28. März 2018

Zwei besondere Hinweise von XY-Zuschauern in einem alten Mordfall sorgten bereits während der Sendung für Überraschung bei der Polizei. "So viel hätten wir uns nach all den Jahren nicht erwartet", so Kriminaloberkommissar David Seil von der Mordkommission in Frankfurt am Main. Der zuständige Sachbearbeiter hatte in „Aktenzeichen XY...ungelöst“ den brutalen Mord an einem 66-Jährigen aus Nieder-Erlenbach vorgestellt. In seinem Fall gilt eine Thailänderin als dringend tatverdächtig – nach ihr wird gesucht. Die Frau mit niederländischer Staatsangehörigkeit hatte den Mann 1987 in einem Restaurant kennen gelernt. Der Mann wurde nach einem Treffen mit ihr in seiner Wohnung tot aufgefunden. Während der Sendung hatten sich tatsächlich Zeugen gemeldet, die sich an das damalige Fahrzeug der Gesuchten und auch an wichtige Details zu ihrer Person erinnern konnten. Seil: "Genau das war unsere Hoffnung für heute Abend. Jetzt haben wir zumindest was, wo wir neu ansetzen können."



Zuständig: Kripo Frankfurt am Main, Telefon (069) 755 44 333