Brutaler Mord an junger Frau

Eine 24-Jährige verlässt unter rätselhaften Umständen ihre Wohnung. Am nächsten Tag wird sie tot an einem Waldweg entdeckt. Wer steckt hinter der schrecklichen Tat?



Kind grausam ermordet

Ein zwölfjähriges Mädchen ist allein zu Hause. Als es klingelt, öffnet die Schülerin die Tür. Sie ahnt nicht, dass sie ihrem Mörder gegenübersteht.



Zwei Banküberfälle in einem Jahr

Eine Bank wird innerhalb kurzer Zeit zwei Mal überfallen. Die Polizei ist sich sicher: Beide Male steckt derselbe Mann dahinter.



Der XY-Preis 2023: Das große Finale

Wer sind die diesjährigen Preisträger des XY-Preises? In dieser Sendung lernt das Publikum sie kennen und erlebt einen Rückblick der Preisverleihung, die kurz zuvor in Berlin stattfand.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.