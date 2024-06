Rätselhaftes Verschwinden

Ein pensionierter Lehrer lebt zurückgezogen. Zeugen sehen ihn noch an seinem Wohnhaus – es ist sein letztes Lebenszeichen. Drei Jahre später fällt sein Verschwinden auf. Was ist passiert?



Tat vor laufender Kamera

Mitten am Tag klingelt es an der Tür eines Ehepaars. Als die Frau öffnet, drängt ein Räuber sie zurück in die Wohnung. Er hat ein Messer dabei und will Geld. Doch die Opfer wehren sich.



Schrecklicher Verdacht

Nach einer Naturkatastrophe muss eine 83-Jährige ihr Haus sanieren. Nur kurze Zeit später wird sie von brutalen Räubern heimgesucht. In ihr keimt ein brisanter Verdacht.



XY-Preis 2024

Ein 59-Jähriger ist auf dem Heimweg, als er Augenzeuge einer brutalen Schlägerei wird. Ein Jugendlicher liegt wehrlos am Boden. Der Zeuge eilt ihm zu Hilfe.



