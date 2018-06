Aktenzeichen XY... ungelöst vom 4. Juli 2018

Panne bei Überfall

Vor den Augen zahlreicher Zeugen rauben zwei Männer wertvolle Uhren aus einem Juweliergeschäft. Alles läuft nach Plan. Aber dann springt ihr Fluchtfahrzeug nicht an.



Date mit tödlichem Ende

Zwei Jugendliche verabreden sich zum Kinobesuch. Doch der Abend verläuft anders, als erwartet. Die Schüler müssen umplanen. Ein Umstand, der sie in die Arme eines Mörders treiben wird.



Bewaffneter Überfall auf Juwelier

Bei ihrem Überfall wollen die beiden Täter kein großes Risiko eingehen. Völlig vermummt überfallen sie ein Schmuckgeschäft. Keine 90 Sekunden später entkommen die Räuber.



Fahndung nach eiskaltem Killer

Ein 46-Jähriger aus Rendsburg wird nachts in einer Parkanlage brutal ermordet. Wer hat ein Motiv?



Der XY-Preis 2018

Ein Mann wird von einem polizeibekannten Gewalttäter angegriffen. Es spielen sich dramatische Szenen ab. Ein 28-jähriger Anwohner wird Zeuge des Geschehens und verhindert Schlimmeres.