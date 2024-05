Aktenzeichen XY... Ungelöst am 5. Juni 2024

Grausame Tat an Silvester

Ein 80-jähriger Mann verbringt den Silvesterabend allein zu Hause. Plötzlich stehen ihm Unbekannte gegenüber. Mit einem Baseballschläger prügeln sie auf ihn ein. Doch was ist ihr Motiv?



Überfall zu Hause

Eine Frau wird beobachtet, wie sie mit dem Handy Fotos eines abgelegenen Hauses macht. Kurz darauf findet genau dort ein brutaler Überfall statt. Zufall?



Räuber klingelt an Tür

Mitten am Tag klingelt es an der Tür eines Ehepaars. Als die Frau öffnet, stürmt ein Maskierter in die Wohnung. Er ist mit einem Messer bewaffnet und will Geld. Doch die Opfer wehren sich…



XY-Preis 2024

Zeuginnen sehen in einem Wald ein Mädchen mit einem viel älteren Mann. Sie haken nach und stoppen damit den seit Jahren andauernden sexuellen Missbrauch der Minderjährigen.



