Aktenzeichen XY... ungelöst vom 6. Februar 2019

Wettbüros im Visier

Auf das Glück beim Spiel wollten sich die beiden Täter wohl nicht verlassen. Sie überfielen insgesamt drei Wettbüros im Raum Karlsruhe.



Polizei ermittelt wegen Doppelmordes

Eine Mutter und ihr Sohn verbrennen in einem Auto. Alles sieht zunächst nach einem Unfall aus. Doch dann wird klar: Es war ein grausamer Mord.



Familienvater verschwindet

Vor mehr als 19 Jahren verschwindet ein junger Familienvater unter mysteriösen Umständen. Jetzt versucht die Kripo erneut, den rätselhaften Fall aufzuklären.



Schock in der Mittagspause

Während der Mittagspause ist das Juweliergeschäft verschlossen und gut gesichert - dennoch stürmen plötzlich maskierte Räuber herein. Wie sind sie ins Gebäude gelangt?



Lauer Sommerabend endet brutal

Ein Ehepaar genießt einen warmen Sommerabend auf der Terrasse. Schließlich gehen beide schlafen - und werden brutal überfallen.