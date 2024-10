Mordopfer ohne Namen

Zwei Männer finden die menschlichen Überreste einer Frau. Sie wurde ermordet. Auch 30 Jahre später kann die Tote nicht identifiziert werden. Warum vermisst sie niemand?



Tödliche Stiche

Eine 28-jährige Frau wird nachts auf offener Straße angegriffen und mit einem Messer getötet. Was steckt dahinter? Die Kripo steht vor einem Rätsel.



Räuber im Haus

Eine alleinstehende Dame achtet darauf, dass nachts Fenster und Türen an ihrem Haus verschlossen sind. Doch es gibt eine Schwachstelle. Auf einmal schleichen Räuber durch die Räume.



Im Schlaf angeschossen

Ein Mann ist nachts auf der Couch vor dem Fernseher eingeschlafen. Plötzlich schreckt er auf: Eine unbekannte Person schießt durch die Fensterscheibe auf ihn. In Todesangst geht er in Deckung.



XY-Preis 2024

Ein Mann kommt nachts an einem Altglascontainer vorbei und hört ein Wimmern. Zunächst läuft er weiter, geht dann aber zurück. Sein Bauchgefühl rettet ein junges Leben.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.