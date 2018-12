Aktenzeichen XY... ungelöst vom 9. Januar 2019

Schreckliche Entdeckung bei Spaziergang

Ein Mann geht mit seinem Hund in den Park. Plötzlich verschwindet der Hund in einem Gebüsch. Als sein Herrchen nachschaut, macht der Mann einen entsetzlichen Fund.



Grausamer Fund auf Wiese

Wie kommt eine mumifizierte Leiche plötzlich auf eine Wiese? Hat ihr Mörder sie irgendwo zwischengelagert, bis er sie schließlich "entsorgte"? Und wenn ja, warum?



Überfall mit Hindernissen

Ein Supermarkt, kurz vor Feierabend. Plötzlich stürmen drei maskierte Räuber den Laden. Doch so einfach, wie sie es sich vorgestellt haben, kommen sie nicht ans Geld.



Mordversuch auf dem Sofa

Ein Mann macht es sich auf der Couch gemütlich. Plötzlich kracht ein Schuss durchs Fenster und verfehlt ihn nur knapp. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes.