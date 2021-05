Aktenzeichen XY... ungelöst vom 9. Juni 2021

Für immer verschwunden?

Ein junger Mann kommt nicht wie verabredet nach Hause. Stunden später wird sein Auto verlassen aufgefunden – 100 Kilometer vom Wohnort entfernt. Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht.



Aug in Aug mit Tätern

Drei Ganoven brechen am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus ein. Doch dann stehen plötzlich der Eigentümer und sein zwölfjähriger Sohn in der Haustür. Es kommt zur Konfrontation.



Von wegen Polizei

Eine 90-Jährige und ihr Sohn werden auf offener Straße von zwei Fremden angesprochen. Sie zeigen ihre Polizeimarke, verlangen Zutritt zum Haus. Erst später wird klar: Das waren Betrüger.



Rätselhaftes Schicksal

Eine Frau will nur kurz etwas erledigen. Sie verlässt ihre Wohnung und kehrt nicht zurück. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wurde sie Opfer eines Verbrechens?



XY-Preis 2021

Ein Mann versucht mit aller Gewalt, ein Mädchen in sein Auto zu zerren. Zeugen schreiten ein – und verfolgen den Täter auf der Flucht. Jetzt sind sie für den XY-Preis 2021 nominiert.