Monika Liebl (41) aus Erding

2007 wird Monika Liebls Tasche mit einem größeren Geldbetrag an einem Weiher gefunden. Die Polizei rekonstruiert die letzten Tage der 41-Jährigen und stößt auf rätselhafte Vorfälle.



Oliver Heise (23) aus dem LK Diepholz

Den 23-jährigen Oliver Heise packt das Fernweh. Mit einem Rucksack reist er im August 2022 auf die Kanaren. Plötzlich bricht der Kontakt zu seiner Familie ab. Was ist passiert?



Samira Semic (34) aus Kirchhain

Samira Semic ist im vierten Monat schwanger, als sie verschwindet. Die Polizei beginnt mit der Suche und stößt auf ein Geheimnis, das die 34-Jährige offenbar hatte.



Eva-Maria Disch (45) aus Kochel am See

Die 45-jährige Eva-Maria Disch wird am Tag ihres Verschwindens von mehreren Zeugen noch gesehen. Sie wirkt irgendwie fahrig und nervös. Was ist mit ihr passiert?



"Aktenzeichen XY... Vermisst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.