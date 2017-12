Bankraub mit Benzinkanister

Diesem Überfall am 7. Mai 2010 geht ein Autodiebstahl voraus: In Morsbach, 40 Kilometer von Much entfernt, wird am Morgen des Tattages ein grüner VW Golf gestohlen. Um in das Fahrzeug zu gelangen, schlagen Unbekannte die hintere rechte Seitenscheibe ein. Das Auto mit der zerstörten Scheibe wird in Much später von mehreren Zeugen gesehen. Am Vormittag sieht eine Zeugin in einem Waldstück bei Much, wie sich ein grüner VW Golf und eine dunkle Limousine schnell entfernen. Sie verwickeln dabei einen entgegen kommenden kleinen Geländewagen beinahe in einen Unfall. Dieser Wagen muss die schmale Straße verlassen, um eine Kollision zu verhindern.