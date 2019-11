Die Gewinner des XY-Preises 2019

Der Fall



Karsten Weisgut ist Bezirksleiter mehrerer Kindertagesstätten. Am Freitag, 5. Oktober 2018, kommt er mittags von einer Fortbildung und wartet an der Station Dortmund-West auf die S-Bahn. Am Bahnsteig fällt ihm ein 35-Jähriger auf, der mit apathischem Blick unruhig auf und ab geht und sich dann wieder hinsetzt. "Mein Eindruck war: Entweder der Mann hat was eingenommen, oder er ist psychisch krank." Als eine 77 Jahre alte Frau auf das Bahngleis kommt, steht der 35-Jährige plötzlich auf, geht in ihre Richtung und schlägt der Frau mit voller Wucht gegen den Oberkörper. Sie schreit entsetzt auf und stürzt zu Boden. "Der Mann hat sofort angefangen, auf die Frau einzutreten – so schnell wie möglich, und so viele Tritte wie möglich, war wohl sein Ziel. Ich habe nur gedacht: Du musst der Frau helfen, sonst tritt der Mann sie tot", erinnert sich Karsten Weisgut. Der Kita-Leiter schreit den Täter an und rennt auf ihn zu. Dabei ruft er anderen Wartenden auf dem gegenüberliegenden Gleis zu, dass sie die Polizei alarmieren sollen. Schon hat er den aggressiven Mann erreicht und stößt ihn mit Wucht von der Frau weg. Karsten Weisgut hilft dem völlig geschockten Opfer auf die Beine und stellt sich schützend vor die Frau. Als der Angreifer mit stierem Blick erneut auf sie zu-kommt, brüllt Karsten Weisgut den Mann an, dass er ihn nicht mehr in die Nähe der Frau lasse. Noch einmal stößt er den 35-Jährigen weg. Der Angreifer setzt sich nun wieder, zündet sich eine Zigarette an und verhält sich so, als sei nichts passiert. Karsten Weisgut führt das Opfer vom Bahnsteig weg, um es in Sicherheit zu bringen. Eine junge Frau, die vom anderen Bahnsteig aus die Polizei angerufen hat, kommt hinzu. Gemeinsam begleiten sie das Opfer ein Stück von der S-Bahnstation weg. Karsten Weisgut redet beruhigend auf die Seniorin ein. Dann lässt er sie in der Obhut der jungen Frau und läuft zur S-Bahn zurück, um weitere Fahrgäste vor dem gefährlichen Mann zu warnen. "Einige Leute, unter anderem mehrere Schüler, wollten auf diesen Bahnsteig, und ich habe ihnen erklärt, dass sie nicht hochgehen sollen, zu ihrem eigenen Schutz", so Karsten Weisgut. Schließlich kommt die Polizei, und mehrere Beamte nehmen den Täter am Bahnsteig fest. Sein Opfer steht unter schwerem Schock und hat Hämatome am ganzen Körper. Der Täter kommt ein Jahr später vor Gericht. Er wird freigesprochen, jedoch in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.



Begründung der Jury



Karsten Weisgut hat auf vorbildliche Weise reagiert, als er unvermittelt Zeuge einer brutalen Gewalttat wurde. Am helllichten Tag griff ein psychisch kranker Mann eine ihm unbekannte 77-jährige Frau auf einem Bahnsteig an. Der Täter schlug sie nieder und traktierte sein auf dem Boden liegendes Opfer mit Tritten. Karsten Weisgut, der in der Nähe stand, realisierte sofort, dass das Opfer in akuter Lebensgefahr schwebte. Durch lautes Rufen machte er weitere Personen auf die Situation aufmerksam und sorgte dafür, dass eine Zeugin die Polizei alarmierte. Zeitgleich stieß er den Täter mit aller Kraft von seinem Opfer weg und stellte sich schützend vor die hilflose Frau. Als der Täter von ihr abließ, brachte Karsten Weisgut die verletzte und geschockte Frau in Sicherheit und warnte zudem weitere Personen davor, den Bahnsteig zu betreten. Der Täter konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Dank des sofortigen und umsichtigen Eingreifens von Karsten Weisgut konnten weitaus schlimmere Verletzungen von dem Opfer abgewendet werden. Die Jury ist der Meinung, dass Karsten Weisgut im Sinne des XY-Preises vorbildlich gehandelt hat.

