Die Gewinner des XY-Preises 2021

Der Fall



Ein 22-Jähriger und ein 55 Jahre alter Mann steigen am 27. Juli 2020 an derselben Station in Bonn in den Bus. Sie kennen sich nicht, arbeiten aber im selben Krankenhaus. Der ältere Mann setzt sich hinten in den Bus, der 22-Jährige einige Sitzreihen vor ihn. Die Bilder aus der Überwachungskamera zeigen später, dass der 55-Jährige während der Fahrt plötzlich ein Messer zieht, nach vorne geht und ohne Vorwarnung von hinten auf den Jüngeren einsticht. Das geschockte und stark blutende Opfer versucht zu entkommen, doch der Angreifer wirft sich auf ihn und sticht weiter auf ihn ein. Die Fahrgäste versuchen panisch, sich in Sicherheit zu bringen.



Ahmad Al Sheikh Hussein Kames hört Musik und ist, als Panik ausbricht, der Einzige, der eingreift. Der frühere Medizinstudent kam 2016 aus Syrien und absolviert an der Uni-Klinik Bonn eine Ausbildung zum Anästhesie-Assistenten. Er läuft nach vorne und zerrt den kräftigen 55-Jährigen von seinem Opfer herunter. "Ich habe nicht groß nachgedacht, einfach nur gehandelt", sagt Kames. Es gelingt ihm, den Täter im hinteren Teil des Busses an einer Haltestange zu fixieren. Der geschockte Fahrer hält den Bus an – die Fahrgäste stürzen nach draußen. Drei Minuten lang, bis zum Eintreffen der Polizei hält Kames den Mann fest, der nach wie vor das Messer in der Hand hält und immer wieder versucht, sich loszureißen. Als die Polizei eintrifft und den Gewalttäter übernimmt, eilt Kames sofort zu dem schwer verletzten jungen Mann und leistet gemeinsam mit zwei jungen Fahrgästen Erste Hilfe. Das Opfer ist lebensgefährlich verletzt. Es hat Stichverletzungen am Kopf und am gesamten Oberkörper erlitten. Doch der junge Mann hatte Glück im Unglück. Nach nur zwei Tagen kann er die Intensivstation verlassen, bleibt aber noch weiter in stationärer Behandlung. Gegen den Beschuldigten wird Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen.



Die Begründung der Jury



Der zur Tatzeit 28-jährige ehemalige Medizinstudent Ahmad Al Sheikh Hussein Kames reagiert als Einziger, als in einem öffentlichen Bus ein junger Mann mit einem Messer urplötzlich angegriffen wird. Mutig und ohne zu zögern, packt er den Angreifer, zerrt ihn von seinem inzwischen schwer verletzten Opfer weg und fixiert ihn mit aller Kraft an einer Haltestange. Drei Minuten lang kämpft Kames bis zum Eintreffen der Polizei allein mit dem Täter. Danach kümmert er sich sofort um das stark blutende Opfer und leistet zusammen mit zwei inzwischen zurückgekehrten Fahrgästen Erste Hilfe. Mit schweren Stichverletzungen am Kopf und Oberkörper kommt der junge Mann in eine Klinik und wird sofort notoperiert. Er überlebt und schließt Freundschaft mit seinem Retter.



Kames' großes Maß an Zivilcourage und Mut beeindruckt selbst die Polizei. Dass er dabei äußerst bedacht vorgegangen ist und auch seine Eigensicherung nicht vernachlässigt hat, ist mit ausschlaggebend für die Verleihung des "XY-Preises – Gemeinsam gegen das Verbrechen".

Bildquelle: ZDF