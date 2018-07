Begründung der Jury: Kevin Batzler und Marcel Märkisch haben die Entführung einer 15-Jährigen verhindert. Als sie mitten in der Nacht ihre verzweifelten Hilfeschreie hörten, sahen sie ohne zu zögern nach dem Rechten. Kevin Batzler, der auf dem Nachhauseweg war und als erster zum Tatort kam, entdeckte den Täter, wie er gewaltsam versuchte, ein Mädchen in sein Auto zu zerren. Seiner lautstarken Aufforderung, das Mädchen in Ruhe zu lassen, folgte der Täter nicht. Vielmehr bedrohte dieser ihn mit einer Pistole. Weil er sich selbst nicht in Gefahr bringen wollte, griff er nicht weiter ein, er merkte sich aber das Kennzeichen des Täterfahrzeugs und rief umgehend die Polizei. Auch Marcel Märkisch hatte die verzweifelten Schreie der 15-Jährigen gehört und kam kurz darauf aus seinem Wohnhaus gelaufen. Auch er rief dem Täter zu, er solle von dem Mädchen ablassen. Auf diese zweite Intervention hin brach der Täter sein Vorhaben endlich ab und flüchtete. Die Jury ist überzeugt, dass nur durch das konsequente Einschreiten der beiden Männer ein Martyrium für das 15-jährige Opfer verhindert werden konnte. Dabei sind sie unabhängig voneinander überlegt vorgegangen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Dafür erhalten Kevin Batzler und Marcel Märkisch gemeinsam den XY-Preis 2017.