Ein Stich mitten ins Herz

Als die amerikanische Freundin aus den USA nach Köln kommt, ist Theodor Clemens nicht zu erreichen. Zusammen mit Clemens' Bruder veranlasst sie schließlich die Öffnung seiner Wohnung. Drinnen wird Theodor Clemens' Leiche gefunden, getötet durch einen gezielten Stich ins Herz. Tatzeitpunkt war die Nacht zum 2. August. Die Wohnung war nach Wertgegenständen durchsucht worden.





Auf einem Asservat von 1984 kann im Jahr 2007 eine tatrelevante DNA gewonnen werden. Ein Abgleich ergibt, dass der Tatverdächtige im Jahr 2004 einen Einbruch in eine Weinhandlung in Bonn begangen haben soll.20-25 Jahre, schlank, (anders als auf dem Phantombild) blond, vielleicht rotblond. Suchte 1984 in Köln eine Bleibe und einen Job. Nach der Tat fuhr er vermutlich noch mit dem Auto der Getöteten und stellte es schließlich in Köln / Mainzer Straße ab.