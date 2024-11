Die Gewinner des XY-Preises 2024

Der Fall



Andreas Bichert (40) verbringt im Oktober 2023 mit ein paar Kumpels und seinem Cousin einen Männerabend. Nicht mehr ganz fahrtüchtig macht er sich gegen 1.30 Uhr zu Fuß auf den Heimweg. Das Besondere: Er nimmt nicht den üblichen, kürzeren Weg, sondern läuft wegen der Dunkelheit einen Umweg, der beleuchtet ist. Nur so kommt er zufällig an Altglas-Containern vorbei. Beim Passieren der Container hört er etwas, kann es aber nicht einordnen und geht weiter seines Weges nach Hause. Obwohl Andreas Bichert bereits ein paar Bier getrunken hat, schon in seinem warmen Zuhause ist und nicht wirklich weiß, was er bei den Containern wahrgenommen hat, trifft er eine folgenschwere Entscheidung – aufgrund eines Bauchgefühls, das ihn nicht loslässt. Er geht zurück und hört schon von weitem ein Baby schreien und weinen. Es kommt aus den Containern. Andreas Bichert wird beim Blick in den Container schlagartig nüchtern, als er die Ärmchen und Beinchen eines Säuglings entdeckt. Er alarmiert sofort die Polizei und rettet das erst wenige Stunden alte Kind selbstständig aus dem Container. Als die Rettungskräfte vor Ort sind, realisiert Andreas Bichert, dass hier etwas Grausames passiert ist: Ein Verbrechen, bei dem jemand mutwillig den Tod eines Säuglings in Kauf genommen hat. Ohne Andreas Bicherts Handeln wäre der neugeborene Junge in der kühlen Oktobernacht erfroren.



Begründung der Jury



Andreas Bichert hat den Mord an einem Neugeborenen verhindert. In einer kalten Oktobernacht hörte er auf dem Heimweg ein undeutliches Wimmern, das er nicht einschätzen konnte. Zuhause angekommen, handelte er wohlüberlegt und achtsam. Mitten in der Nacht beschloss er, die eigene Wohnung noch einmal zu verlassen, um seinem Instinkt nachzugehen. Er entdeckte einen Säugling im Altglas-Container und verständigte augenblicklich den Notruf. Mit Behutsamkeit und Vorsicht schaffte er es, das Kind bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu versorgen. Sein Handeln folgte beispielloser Umsicht und Aufmerksamkeit, wodurch er ein noch so junges Menschenleben bewahrt hat.

XY-Preis 2024: Baby aus Container gerettet