Die Gewinner des XY-Preises 2020

Bundesinnenminister und Schirmherr Horst Seehofer wird die Helden des Alltags in einer persönlichen Videobotschaft ehren, die Preisträgerinnen und Preisträger werden in der Sendung zugeschaltet. Das vorbildliche Handeln der Auszuzeichnenden wird im Gespräch mit Moderator Rudi Cerne sowie in ausführlichen Filmbeiträgen vorgestellt und gewürdigt.