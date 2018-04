Kurierfahrer gekidnappt

Bremen, 23. Dezember 2010. In einem Juweliergeschäft in der Innenstadt holt am Nachmittag ein 29-jähriger Kurierfahrer vier so genannte Safety-Bags ab. Inhalt: zwölf wertvolle Uhren und zwei Schmuckstücke. Es handelt sich um Reparaturstücke, die als Wertsendungen zurückgeschickt werden. Danach setzt der Bote seine Tour fort. Er hat an diesem Tag noch einige Pakete und Päckchen auszuliefern. Gegen 16.15 Uhr ist er in der Falkenstraße am Ende seiner Tour angelangt. Als er dort von einem Kunden zu seinem Transporter zurückkommt, wird er von zwei maskierten Männern angegriffen und mit Schlägen traktiert. Er wird gezwungen, in einen Kombi einzusteigen, in dem ein dritter Mann hinter dem Lenkrad sitzt. Die Männer nehmen ihrem Opfer den Autoschlüssel ab und entwenden aus dem Kurierwagen die Safety-Bags. Dann fahren sie mit dem Kurierfahrer über die Autobahn A 26 in den Bremer Norden. Während der Fahrt wird das Opfer mehrfach mit einem Elektroschocker traktiert. Außerdem werden dem Boten mehrere Zähne ausgeschlagen.